Bari, l’ex De Vezze: “Squadra più forte del girone, farà un campionato a sé”

L'ex centrocampista del Bari, Daniele de Vezze, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il momento attraversato dalla compagine biancorossa in Serie C

"Quella barese è la squadra più forte del girone come già lo era sulla carta negli anni precedenti. Quest’anno finalmente sta esprimendo tutto il suo potenziale anche sul campo. È normale che durante un percorso qualche si rischi di commettere anche qualche errore. I biancorossi sono talmente superiori alle altre che per me vinceranno facilmente il campionato. La sconfitta di Castellammare ci può stare, il problema è che è arrivata pochi giorni dopo quella di Francavilla. Vorrei far notare tra l’altro che entrambi gli scivoloni sono arrivati in trasferta su un campo sintetico. Questo ovviamente non deve essere un alibi, mi auguro semplicemente che le sconfitte siano frutto di un calo di rendimento temporaneo. Il Monopoli non è attrezzato per la vittoria finale, l’Avellino difficilmente riuscirà a recuperare punti a tutte le squadre che attualmente stanno sopra in classifica. Il Bari credo che farà un campionato a sé, non c’è nessuna squadra in grado di mettere in difficoltà i biancorossi. Bisogna capire la squadra come si approccerà alle prossime partite, a mio parere c’è un divario grandissimo tra l’organico del Bari e quello delle sue rivali. Adesso per la banda di Mignani ci sono tre partite abbordabile dove dovrà dimostrare di essere la squadra più forte del campionato".