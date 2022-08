Bari, l’ex Cavasin: “Biancorossi possono puntare alla A, Polito e Mignani top”

Ventiquattro ore e sarà sfida tra Bari e Palermo, sfida tra due delle tre neopromosse nel nuovo campionato di Serie B. Esordio positivo per entrambe le compagini, i rosanero hanno battuto il Perugia al "Barbera", per i pugliesi combattuto 2-2 contro il Parma. Obiettivo playoff per i ragazzi di mister Michele Mignani, che puntano al doppio salto di categoria. A proposito della lunga stagione del campionato cadetto del Bari, è intervenuto Alberto Cavasin, ex calciatore dei galletti. Di seguito le sue dichiarazioni di TuttoBari: