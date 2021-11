Bari, l’analisi di Lorenzo Amoruso: “Questa città merita altri palcoscenici”

Le dichiarazioni dell'ex difensore del Bari in merito al cammino dei biancorossi in campionato

Avvio di stagione davvero esaltante quello vissuto dal Bari che sta comandando il girone C di Serie C. I biancorossi dopo un paio di partite sbagliate hanno rialzato la testa superando per 2-1 in casa il Catanzaro , in uno degli scontri diretti del torneo. A commentare l'andamento dei pugliesi in campionato ci ha pensato l'ex difensore dei 'Galletti', Lorenzo Amoruso , durante l'intervista concessa a tuttobari.com.

"Finalmente un clima nuovo, la piazza ha patito per troppo tempo. Quest'anno, nonostante il passo falso di Francavilla, i biancorossi stanno recitando un ruolo importante che va mantenuto fino alla fine. Questa città, con tutto il rispetto per la Lega Pro, merita altro perché potrebbe stare in pianta stabile in Serie A. Ci sono stati giocatori bravi anche negli ultimi due anni, erano sbagliati i modi ed i tempi dei loro arrivi. Alcuni elementi non erano predisposti a disputare una categoria come questa, la tecnica c'era perché sulla carta il Bari era superiore agli altri, ma poi ci vuole corsa ed agonismo. Questo nel Bari degli scorsi anni non c'era".