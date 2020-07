Bari, l’amarezza di Antenucci: “Ci siamo fermati all’ultimo step, è stata una grande delusione”

Delusione Bari.

I pugliesi hanno perso la finale play-off contro la Reggio Audace e di conseguenza la promozione in Serie B dopo diversi investimenti importanti. Una rosa di livello che non è riuscita a centrare l’obiettivo stabilito a inizio stagione, tra i calciatori aleggia delusione mista a rabbia come confermato da Mirco Antenucci ai canali ufficiali del club.

“Sono arrivato a Bari circa un anno fa con l’entusiasmo di un bambino con in mente un solo obiettivo, qualcuno mi aveva preso per matto per quella mia scelta di giocare in serie C ma io sono ancora più sicuro di aver fatto la cosa giusta. Ho scelto una società seria con un grande progetto e una grande tifoseria che meritano altre categorie. Ci siamo fermati lì all’ultimo step e fa male, è una bella batosta vedere li l’obiettivo ad un passo e non poterlo raggiungere. Per me è una delusione davvero grande perché avremmo voluto regalare non solo a noi ma a tante persone la gioia di vincere. Ho visto tante lacrime dopo la partita e il giorno dopo ancora perché ognuno di noi voleva festeggiare con una città intera. Ora spero che passi questo virus maledetto così che gli stadi torneranno a riempirsi e rivedere i nostri tifosi allo stadio perché come ho detto più volte noi siamo professionisti ma anche uomini che vivono di emozioni, ora si stacca un po’ per poi ripartire più forti e carichi di prima con un solo obiettivo in testa”.