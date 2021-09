Bari, l’agente di Terranova: “Ha grande entusiasmo, vuole vincere la Serie C”

Le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Emanuele Terranova, approdato al Bari a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di B

E' approdato in quel di Bari a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di promozione. Stiamo parlando di Emanuele Terranova. L'esperto difensore originario di Mazara del Vallo, accostato anche al club di viale del Fante nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancorossa fino al 30 giugno 2023. "Come si fa a trovarsi male a Bari? Si sta trovando benissimo. C’è grande entusiasmo, una piazza importantissima. Lui è un giocatore di una caratura sicuramente elevata, la Serie C non l’ha mai fatta nella sua vita. Penso che il Bari abbia fatto un ottimo acquisto per cercare di raggiungere il risultato che tutti sappiamo, per ritornare a fare delle categorie che il Bari merita", ha dichiarato l'agente di Terranova, Alessandro D’Amico, ai microfoni di "TuttoBari".

LA TRATTATIVA -"È nata l’esigenza di avere un giocatore di esperienza in un reparto che secondo Polito ne aveva bisogno. Tra l’altro il direttore e Terranova si conoscono personalmente avendo giocato insieme, sa il grado di professionalità e le qualità di Emanuele. Quando ha avuto l’ok da parte del ragazzo, dopo la trattativa è stata accelerata. Non è che se ne sia parlato tanto prima, però avevamo avuto contatti da circa una settimana. Diritto o non diritto, il prestito con obbligo di riscatto solo in caso di Serie B non è un problema: è stato fatto per non caricare la società di ulteriori contratti. Anche perché l’obiettivo del Bari è uno solo. Mi auguro che sia automatico".

OBIETTIVI E INFORTUNI - "I calciatori quando giocano per le altre squadre cercano sempre di fare il meglio. Ha un curriculum talmente da professionista che ora farà sicuramente il massimo per il Bari. Chiaramente non ci sono altri obiettivi che non siano la vittoria del campionato. Ha avuto la sfortuna di avere qualche infortunio di troppo, altrimenti avrebbe fatto una carriera ancora più entusiasmante di quella che ha già fatto. Ha capacità tecniche e atletiche, ha attenzione e gol: non potevano prendere un giocatore migliore. Tra l’altro è un professionista serio, è molto importante. In tutte le squadre dove è stato ha fatto il capitano. L’anno della Serie B a Sassuolo fece 11 gol, una roba mostruosa. Purtroppo è stato un po’ sfortunato per gli infortuni, che però non hanno lasciato il segno", ha concluso.