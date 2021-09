Bari, la carica di Ricci: “Darò tutto me stesso. Porteremo questo club dove merita”

Le parole del nuovo acquisto biancorosso, Giacomo Ricci, sulle ambizioni del Bari relative alla stagione in corso

Dopo l'esperienza alla Juve Stabia in cui ha totalizzato 22 presenze, Giacomo Ricci è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia del Bari. E' di qualche giorno fa, infatti, la notizia relativa all'approdo dell'ex Parma in biancorosso. Dopo l'approdo in Puglia, il difensore, si giocherà il posto da titolare con Mazzotta. Dualismo che, tuttavia, sembra non spaventare affatto Ricci, presentatosi così su Instagram alla piazza barese.