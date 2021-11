Bari, la carica di Maita: “Raggiungiamo l’obiettivo. D’Errico? Cose di campo”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Bari dopo la vittoria conquistata contro la Fidelis Andria

"Era un derby, c'era tanta gente e abbiamo messo tutto in campo". Lo ha detto Mattia Maita , intervistato ai microfoni di Radio Bari. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Bari dopo la vittoria conquistata ai danni della Fidelis Andria fra le mura dello Stadio "Degli Ulivi". Un successo ottenuto grazie alla doppietta di Mirko Antenucci e dalla rete messa a segno da Daniele Paponi . Tre punti che permettono agli uomini di Michele Mignani di consolidare la vetta della classifica del Girone C di Serie C , a +4 dal Palermo .

"La settimana prima non eravamo stati brillanti. Serve equilibrio, è la cosa più importante quest'anno: bisogna raggiungere l'obiettivo, non è facile contro nessuno, vorrei si capisse fuori. Il mio ruolo e i gol? Da play è più complicato fare gol. L'importante è ottenere i risultati e dare tutti il cento per cento. Penso a Paponi, che aveva giocato meno, e si è sempre allenato a duemila. Ha dimostrato di essere un grande calciatore. Siamo forti. Con D'Errico un dialogo intenso in campo? Sono cose di campo. Aiutano anche queste cose. Con Ciccio c'è grande amicizia e rispetto. Lo fanno in Serie A, lo fanno tutti. Antenucci? Sappiamo benissimo che calciatore è. E' importante per la nostra squadra. Cerchiamo sempre di tutelarlo e andare con lui. C'è stato anche lui in panchina: la squadra è unita", ha concluso Maita.