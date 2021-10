Bari, L. De Laurentiis non ci sta: “Pronti ad impugnare norma sulle multiproprietà”

Il presidente del Bari: “La nostra famiglia versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non può ricevere una limitazione così”

Il Consiglio federale ha approvato all'unanimità il divieto di partecipazione societaria in più di un club professionistico (dalla Serie C in su). Per le situazione esistenti si è deciso di dare tempo per la dismissione fino alll'inizio della stagione 2024/2025. Una situazione che non va giù al presidente del Bari Luigi De Laurentiis, soffermatosi sull'argomento ai microfoni di "RaiSport".