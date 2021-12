Bari, L. De Laurentiis: “Mignani e Polito uomini veri. In estate fatte scelte giuste”

Il numero uno del Bari, Luigi De Laurentiis, traccia un bilancio del girone di andata dei galletti

"L'estate scorsa abbiamo scelto i personaggi giusti per fare davvero bene, il direttore Polito e mister Mignani. Persone sempre concentrate, serene, serie. Uomini veri che stanno sul pezzo e lavorano sodo, un giorno dopo l'altro. Se avremo momenti difficili e potrebbero capitare, sono convinto che troveremo le forze per superarli alla svelta. Saremo in grado di non perdere mai l'equilibrio necessario, per gestire a dovere ogni situazione".