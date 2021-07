Bari, incubo covid: la compagine guidata da Mignani torna al lavoro

Buone notizie in casa Bari, il club pugliese tira un sospiro di sollievo dopo gli ultimi controlli anti-Covid in seno alla compagine guidata dal tecnico Michele Mignani. Arriva il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi

Buone notizie in casa Bari, il club pugliese tira un sospiro di sollievo dopo gli ultimi controlli anti-Covid in seno alla compagine guidata dal tecnico Michele Mignani. La squadra biancorossa, durante i giorni scorsi ha cessato le proprie attività di allenamento collettivo a scopo precauzionale, dopo i numerosi casi di positività riscontrati (LEGGI QUI), oggi la buona notizie, dopo che le autorità sanitarie locali hanno concesso il "via libera" per poter procedere con il lavoro di gruppo in fase di ritiro estivi, in vista del prossimo campionato di Serie C 2021-2022. Di seguito la nota del club biancorosso.