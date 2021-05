Bari, il sindaco Decaro: “La stagione non è andata bene. Playoff? Spero in San Nicola…”

Parola al sindaco di Bari, sul campionato della formazione pugliese, al di sotto delle aspettative della piazza.

Per il Bari potrebbe prospettarsi un’altra stagione fallimentare. Primo posto sfumato, dopo la sorprendente cavalcata della Ternana – promossa già in Serie B – e i playoff, dove i Galletti arrivano da quarti in classifica, sono ora l’unica speranza di svolta in questa annata caratterizzata dalle restrizioni dettate dal Covid-19. Di questo, ai microfoni di tuttobari.com, ha parlato il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Mi aspetto che ci aiuti San Nicola (ride, ndr). Non è andata bene. Purtroppo il campionato non è andato bene, ma i playoff sono un campionato a parte. Speriamo possa cambiare qualcosa in questi giorni. Molte volte scatta una molla psicologica all’interno delle persone che scendono in campo. L’unica speranza che vedo è questa. Le ultime partite non sono state all’altezza di una squadra che vuole andare in Serie B. L’auspicio è che possa scattare questa molla e raggiungere un palcoscenico più vicino a quelle che sono le ambizioni della tifoseria barese”.