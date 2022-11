Bari, il prof. D’Urbano: “San Nicola uno spettacolo. Rapporto con Mignani…”

Settimana di sosta per la Serie B , che riprenderà il 27 novembre. Il Bari guidato da Michele Mignani ha iniziato in maniera decisamente positiva la prima parte di stagione, 21 punti conquistati in quindici gare. La pausa per i Mondiali in Qatar servirà alla compagine biancorossa a ricaricare le batterie, in vista della sfida in trasferta contro il Como . A proposito del lavoro durante la pausa, è intervenuto il prof. Giorgio D'Urbano , preparatore atletico del Bari. Di seguito le sue dichiarazioni a RadioBari:

"Settimana certamente utile; abbiamo potuto svolgere lavori dedicati e risolvere qualche problemino in vista della ripresa di domani con una settimana tipo in cui potremo tornare a contare anche su quegli elementi che avevano avuto qualche fastidio nell’ultimo periodo. Con il Brescia un festival della fisicità, corso tanto, continui scatti, davvero un orgoglio per me, ma credo che molto spesso abbiamo dimostrato di essere una squadra fisica, che sta bene a livello fisico. Mignani? Rapporto consolidato da anni, di esperienze, condivisione di idee, ma anche di amicizia. Cheddira? Siamo sempre in contatto con lui e il preparatore della nazionale marocchina; è un ragazzo integro capace di sopportare grossi carichi di lavoro, che si applica e lavora molto; è in grado di gestirsi, non ci saranno problemi. Ceter ha una storia muscolare particolare, grande attenzione per lui, ma ha risolto i suoi problemi. Il segreto di Di Cesare e Antenucci? La loro professionalità, maniacali anche nella cura ai dettagli. Sosta mondiale? Non semplice da gestire sotto l’aspetto metabolico e di forza, senza considerare che gli allenamenti con la palla in campo sono fondamentali. Ognuno farà le proprie considerazioni. Il San Nicola è da pelle d’oca, si vive di calcio; non oso immaginare cosa potrebbe succedere".