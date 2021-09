Bari, il DS Polito sentenzia: “De Risio, Semenzato e Bolzoni gireranno il campo”

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva della campagna trasferimenti 2021-2022, il DS del Bari, Ciro Polito, ha tracciato un bilancio consuntivo sul lavoro svolto dalla società biancorossa in sede di calciomercato

A tre giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva della campagna trasferimenti 2021-2022, il mercato è sempre il trend topic trainante per gli addetti ai lavori. Numerosi ancora i movimenti che stano interessando diversi calciatori svincolati in cerca di un club nonostante i campionati professionistici abbiano già preso il via. Tra le società di Serie C più attive sul mercato vi è il Bari di De Laurentiis, al suo terzo anno in Lega Pro e con la chiara ambizione di conquistare nel corso di questa stagione la tanto ambita promozione in Serie B. Il direttore sportivo del club pugliese, Ciro Polito, nel corso della conferenza stampa di fine mercato, ha tracciato un bilancio consuntivo delle operazioni in entrata e in uscita che hanno coinvolto il club i biancorossi. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni riprese da "TuttoC".