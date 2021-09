Bari, il ds Polito: “Non mi interessa degli altri, ho costruito una squadra forte”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Bari nel day-after la sfida contro il Monterosi, andata in scena al "San Nicola"

Quattro a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Un successo, il primo stagionale per il Bari di mister Mignani, conquistato grazie alle reti messe a segno da Valerio Di Cesare, Walid Cheddira, e dal dischetto da Mirco Antenucci e Simone Simeri. Intervistato ai microfoni di "Radio Bari", il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito ha analizzato la prova offerta dalla compagine pugliese in occasione del secondo turno di Serie C-Girone C.

"Sono molto soddisfatto dell'accoglienza che la squadra ha ricevuto ad ogni uscita del calciatore dal campo. Bari ha bisogno di gioia. Mi dispiace che la Curva Nord rimanga fuori. Abbiamo bisogno di loro, perdono momenti come questo. Sarà un campionato lungo e tortuoso, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo affrontato una squadra che si chiude - come spesso accadrà - nella propria metà campo. Bisogna avere pazienza. E' importante avere calciatori con qualità, anche balistiche, per scardinare le difese", sono state le sue parole.

"Di Cesare? Bellissimo abbia segnato. Ha sofferto tantissimo, è stato liberatorio. E' andato verso la panchina ad abbracciare tutti, è stato bello. Rosa completa? Questo deve essere. Che esce Botta ed entra Marras, e dici 'Madonna'. E' sempre bello vedere Botta in campo, in tutte le piazze. Ho visto foga agonistica anche sul 3-0. Chiedo supporto a tutti. A me non interessa degli altri: so di aver costruito una squadra forte in tutti i reparti. Questo non significa spaccare tutto, ma siamo ben forniti. Bianco? Ha allungato e spalmato il contratto: ha quasi diviso il suo contratto, è ancora di più da apprezzare. E' un calciatore che ha voglia di vincere a Bari. Sono onorato di questi calciatori. Ci sarà sicuramente utile", ha concluso Polito.