Bari, il Ds Polito: “Galano ama questa maglia, Marras voleva la B. Di Gennaro…”

Le dichiarazioni di Ciro Polito, ds del Bari, a proposito delle trattative della sessione inverale di mercato appena conclusa

"Galano ha pianto quando si è concretizzato il ritorno a Bari, ama questa maglia; avendo ceduto Marras credo di aver preso un giocatore più forte e più importante. E’ quello che chiedo ai mie giocatori: amore per questa maglia. Marras voleva la B, non voleva rimanere con noi e io sinceramente non volevo forzare la mano, gli avevo dato una tempistica. Rispetto le scelte, ma bisogna essere uomini; dopo Catania si è lamentato nuovamente, dopo l’infortunio di Botta non ha capito il momento. Anche se a malincuore, l’ho lasciato andare, ma tecnicamente non ci ha dato quello che volevamo. Il discorso Marras a Bari finisce qui, anche in caso di retrocessione del Crotone. Maiello l’ho voluto fortemente, io, insieme ovviamente alla Società e al Mister. Porta quella qualità per alzare il livello e libera Maita, porta la sua esperienza al servizio della squadra. Di Gennaro era arrivato con piacere, avrebbe dovuto essere una prima donna ma è stato condizionato un pò dall’infortunio e un pò per qualche gara poco felice. Quello che posso garantire è che si è comportato da uomo qual è ed io tengo molto agli uomini. A parte il lato tecnico, lo ringrazio pubblicamente. Simeri mai messo sul mercato, Citro ha rinunciato a qualche possibilità, ma ha piacere a rimanere a Bari. Non abbiamo scontenti in lista, abbiamo completato quello che si poteva. Sono enormemente soddisfatto perchè abbiamo puntellato quello di cui c’era bisogno senza lasciare niente al caso".