Bari, il ds Polito aggredito in un autogrill dopo la trasferta di Cittadella

Ciro Polito è stato aggredito in un autogrill a Occhiobello, in provincia di Rovigo, nella giornata di ieri, domenica 5 maggio. Intorno alle ore 21:00, al ritorno dalla trasferta di Cittadella (1-1 il risultato finale), il direttore sportivo del Bari stava viaggiando in auto per tornare a casa insieme alla moglie. Secondo la ricostruzione di "Radio Selene", l'aggressione sarebbe partita dopo un diverbio con alcuni tifosi biancorossi, non appartenenti al tifo organizzato, che avrebbero chiesto spiegazioni al noto dirigente riguardo al momento di crisi della squadra, invischiata nella lotta salvezza. Una discussione seguita da una vera e propria aggressione da parte di due dei quattro tifosi presenti. Polito, che sarebbe stato raggiunto da calci e pugni, ha presentato denuncia e sono state avviate le prime indagini. Risulteranno importanti le immagini delle telecamere, piazzate all’interno dell'autogrill. Seguiranno aggiornamenti...