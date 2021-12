Bari, Gigliotti: “Pareggio al Barbera? Bel segnale. Sapevamo che non avremmo perso”

Le parole del difensore del Bari, Guillaume Gigliotti, a margine della gara pareggiata contro il Palermo di Filippi

Frena sul campo del "Barbera" la capolista Bari, che pareggia in inferiorità numerica contro il Palermo di Giacomo Filippi. Un risultato conquistato dopo una buona prestazione dei biancorossi, rimasti in 10 dopo l'espulsione di Terranova. Ad analizzare la prova offerta dai galletti è Guillaume Gigliotti , intervistato ai microfoni di RadioBari al termine della sfida.

“Non mi piace parlare di me, ma sono stato bravo ad entrare a freddo ed a tenere bene tutto il secondo tempo. Era importante per noi non perdere, e farlo senza prendere gol. Siamo un gruppo nel quale chiunque può giocare. Ed io mi sono fatto trovare pronto, dopo qualche partita trascorsa in panchina."