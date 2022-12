Bari-Genoa, Mignani: “Abbiamo riportato la gente allo stadio. Apprezzo Gilardino…”

Dopo il pari esterno contro la Reggina, il Bari prepara la sfida casalinga contro il Genoa. Ultima gara del 2022 per la compagine di Michele Mignani, attualmente al terzo posto a quota 30 punti, proprio insieme al Grifone. Bari che ha vinto solamente due volte nelle ultime otto gare, conservando però l'imbattibilità, l'ultima sconfitta è datata 22 ottobre. In vista della gara contro i rossoblu, in programma il 26 dicembre alle 20:30, il tecnico dei galletti è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: