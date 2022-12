Bari-Genoa, formazioni ufficiali: Cheddira dal 1′, Gilardino con Aramu e Puscas

Tutto pronto per Bari-Genoa. Alle ore 20.30 andrà in scena il posticipo valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Michele Mignani punta sul tridente composto da Folorunsho, Botta, Cheddira. Gilardino risponde con Aramu, Albert e Puscas. Di seguito, le formazioni ufficiali.