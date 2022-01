Bari, Garzya: “I più forti. Terranova gioca come se avesse di fronte la Juventus…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano del Bari in merito alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Mignani

TERRANOVA -"Lui è uno dei giocatori che ha capito subito dove si trova, pur avendo giocato in A e in B. Quando affronta la Paganese lo fa come se avesse di fronte Juventus o Milan: è un leader. Se devo spendere un apprezzamento per un singolo, dico che gente come Botta in C non si vedeva da tanto tempo. Anche Cheddira mi ha ben impressionato, è giovane e ha qualità. Poi c’è D’Errico, che non capisco cosa ci faccia in questo campionato".