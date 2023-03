Bari-Frosinone, Mignani: “Punto che dà continuità. Nel secondo tempo meglio noi”

Dopo tre vittorie consecutive, il Bari interrompe la sua striscia contro la capolista il Frosinone . Al "San Nicola" è 0-0 tra i galletti e i ciociari, punto comunque importante per muovere la classifica per la compagine di Mignani . Bari adesso al secondo posto con 40 punti, a pari merito con il Genoa . Al termine del match, il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho visto un primo tempo più equilibrato, nel secondo il Bari ha provato a proporsi meglio, costruire. Anche in virtù della forza del Frosinone abbiamo concesso molto possesso palla e saremmo potuti essere più coraggiosi. Tuttavia era questa la prestazione che dovevamo fare e il Frosinone ha certamente dimostrato di valere la posizione che ha. Questa squadra me l'aspettavo così come si è presentata. L'avevo studiata. Quando percepisci che l'avversario ha valori devi adattarti. Il punto dà continuità. Quando non puoi vincere meglio non perdere. È vero che noi proviamo a vincere ma devi passare per novanta minuti sul campo. Benedetti? Volevo lasciarlo più liberi di giocare e andare avanti, ha gamba. Ho scelto Molina a cui ho chiesto sacrificio, cosa che ho fatto anche con Maita".