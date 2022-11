Bari, Frattali: “Vorrei lasciare in Serie A, rinnovo sinonimo di fiducia. Como…”

Candidato alla promozione in Serie A da neopromossa, il Bari si gode un ottimo inizio in campionato dopo tredici gare. Sesto posto e 21 punti per i biancorossi, distanti solamente quattro punti dalla Reggina seconda. Bandiera del club pugliese è ormai Pierluigi Frattali , portiere classe 1985 reduce dal rinnovo fino al 2024. L'estremo difensore è intervenuto ai microfoni di RadioBari, soffermandosi sul percorso del Bari in Serie B e sui suoi obiettivi futuri:

"Sono legato alla piazza da un grande affetto. Sto bene qui, sono contento e ringrazio la società, il direttore e la squadra. Un rinnovo è sempre sinonimo di fiducia, spero di ripagarli sia in campo che fuori con la mia esperienza. Prospettive? Penso ad aiutare la squadra in tutti i modi per questa stagione. L'ambizione è di lasciare il Bari in Serie A. Tifosi, società, staff e squadra meritano questa soddisfazione. Mi sto allenando al 1000%, come se dovessi giocare sempre e aiutare i miei compagni. Tra 10 giorni faccio 37 anni e ne ho viste tante in carriera, posso essere utile anche al di fuori. Como? Quando c'è la sosta inconsciamente si è più rilassati. Manca l'adrenalina che porta alla gara, la cosa più bella di questo sport. Prepareremo al meglio la partita con il Como e faremo di tutto per portare a casa i 3 punti. La vittoria manca da un po' di partite. In Serie B la continuità di risultati è fondamentale, dobbiamo ottenere punti".