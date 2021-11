Bari, Frattali: “Nessun dramma, siamo ancora primi a +4 dalle inseguitrici”

Pierluigi Frattali, portiere del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della sfida persa di misura dai galletti contro la Juve Stabia, nel match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Mediagol

L'esperto estremo difensore romano si è dimostrato comunque soddisfatto della prestazione della squadra, in virtù anche della classifica che vede i biancorossi a +4 sulle inseguitrici Palermo e Catanzaro. Per i pugliesi si tratta della seconda sconfitta nelle ultime cinque gare, dopo quella contro la Virtus Francavilla nell'ultimo turno infrasettimanale. Domenica i galletti saranno impegnati al "San Nicola" contro il fanalino di coda Vibonese.

“Difficile trovare una spiegazione per quanto accaduto sabato. So soltanto che avevamo iniziato bene la partita poi abbiamo avuto qualche difficoltà verso la metà del secondo tempo, dove abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Non l'avevamo interpretata male inizialmente, poi l'episodio del rigore all'ultimo minuto ci ha un po' scombinato i piani e noi abbiamo sbagliato: dopo il gol subito ci siamo innervositi, abbiamo avuto troppa foga agonistica e abbiamo fatto confusione come ha detto il mister. Dovevamo invece restare tranquilli e lucidi, essendo consapevoli che c'era tanto ancora da giocare. Io comunque guardo il bicchiere mezzo pieno e la classifica dice che siamo ancora primi a +4 sulle inseguitrici. A prescindere dagli ultimi passi falsi stiamo facendo un campionato importante e dobbiamo riprendere la strada che abbiamo intrapreso. Spero non si spenga l'entusiasmo dopo queste due sconfitte. Insieme dobbiamo cercare di chiudere l'anno solare con tanti punti. Cominciando da domenica con la Vibonese, senza sottovalutare l'avversario perché sono una buona squadra”.