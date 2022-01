Bari, Frattali: “La finale persa ci ha dato qualcosa in più. Qui gruppo top”

Le dichiarazioni di Pierluigi Frattali, portiere del Bari, riguardo al percorso in dei galletti nel girone C di Serie C. Attualmente il Bari comanda la classifica a+7 sul Monopoli secondo

"Più che i 20 risultati positivi ti aiutano le delusioni: penso che la sconfitta in finale playoff e la scorsa annata ci abbiano dato qualcosa in più. Ci sono poi tanti grandi uomini tra i giocatori che sono arrivati, oltre all'allenatore e al ds: hanno un grande curriculum e carattere. Elementi utili per creare l’alchimia giusta, utile a raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. Questa sensazione di forza la mostriamo anche all’esterno noi giocatori sentiamo queste sensazioni. C’è rispetto nei nostri confronti, dobbiamo far in modo che questa cosa possa crescere di domenica in domenica. Tutti insieme siamo ancora più forti".