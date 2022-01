Bari, Frattali: “Febbraio mese quasi decisivo, tour de force non mi preoccupa”

Le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Bari in vista della ripresa del campionato di Serie C

"Riprenderemo a giocare dopo un mese e sarà sicuramente difficile". Lo ha detto Pierluigi Frattali, intervistato ai microfoni di "Radio Bari". Diversi i temi trattati dal portiere del Bari, attuale capolista del Girone C di Serie C: dalla scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno del campionato alla luce dell'emergenza Covid-19, alla diffida che lo potrebbe costringere a saltare una delle prossime partite in programma.

LA SOSTA - "È una sosta che non ci aspettavamo, ma stiamo lavorando bene e cercheremo di riprendere da dove avevamo lasciato. Febbraio sarà sicuramente un mese da tour de force. Non sarà un mese decisivo, ma quasi viste le tante partite da giocare. Non mi preoccupa perché abbiamo una rosa attrezzata per giocare ogni tre giorni. Ottenendo risultati sarà un mese che ci darà tante soddisfazioni", le sue parole.

LA DIFFIDA -"Quattro ammonizioni sono tante, un paio secondo me ingiuste. Mi è già capitato altre volte in carriera di essere tra i diffidati. A Parma giocai più di venti partite in diffida e non ho mai preso il giallo. Dovesse capitare, c’è Polverino pronto che è un portiere di qualità e si allena bene", ha concluso Frattali.