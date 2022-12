Bari, Frattali: “Ecco cosa fa la differenza in Serie B. Cheddira? Spero torni carico”

"Questo premio fa piacere, visto il risultato sportivo che abbiamo ottenuto avere questo riconoscimento mi rende orgoglioso. È un ricordo che porterò nei miei anni futuri". Lo ha detto Pierluigi Frattali , come riportato da "TuttoMercatoWeb". L'estremo difensore del Bari è stato premiato come miglior portiere della Serie C 2021/2022 all'undicesimo Festival del Calcio Italiano. "È stata una stagione strepitosa, abbiamo fatto una grande impresa e penso che rimarrà per tutti noi una stagione meravigliosa. Speriamo di poter continuare questi anni sulla stessa scia", le sue parole.

BILANCIO - "Un giudizio sulla prima parte di stagione in B? Considerando che siamo una neopromossa, penso sia positivissimo. Però avevo pochi dubbi, vista la caratura tecnica e morale della squadra, del mister, della società che ha allestito una squadra importante col giusto mix fra giovani ed esperti. Non ci fanno mancare nulla: alla lunga queste cose portano risultati. E' vero che siamo un po' calati, ma rispetto ad un inizio strepitoso. E poi abbiamo sempre fatto punti, non abbiamo persi: ho fatto tanti campionati in B, ne ho vinto anche uno, e so che questo fa la differenza alla lunga. Quando fai punti e non perdi bastano un paio di vittorie di fila per valorizzare tutto il percorso".