Bari-Foggia, il derby è da record: 20 mila tifosi presenti al San Nicola

20 mila il numero dei tifosi presenti sugli spalti del San Nicola di Bari in occasione del derby pugliese contro il Foggia

L'importanza e il valore della sfida tra Bari e Foggia si è fatta sentire in maniera estremamente tangibile sulle tribune del 'San Nicola'. Il derby pugliese tra due compagini storiche del calcio italiano ha già raggiunto un incredibile record, aldilà del risultato finale con il quale si è concluso il match - pareggio per 1-1 -. In occasione dell'incrocio valido per il decimo turno del Girone C di Serie C, ben 20 mila tifosi si sono presentati ai botteghini del 'San Nicola' per acquistare la loro prevendita necessaria per assistere allo storico confronto tra biancorossi e rossoneri.