Bari, esonerato anche Iachini: squadra affidata a Federico Giampaolo. L’annuncio

Fatale al tecnico di Ascoli Piceno l'ennesima sconfitta in campionato contro il Como: si tratta del terzo cambio in stagione.

E' già giunta al capolinea l'avventura di Beppe Iachini sulla panchina del Bari . Dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato contro il Como , il club pugliese ha deciso di sollevare dall'incarico anche il tecnico originario di Ascoli Piceno. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dalla società biancorossa: "Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune", la nota in questione.

Iachini era approdato in Puglia lo scorso febbraio al posto di Pasquale Marino, guidando il Bari in dieci partite, in cui ha ottenuto due vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte. Si tratta del terzo esonero in questa stagione: ad ottobre 2023 l'addio di Michele Mignani, ora alla guida del Palermo, e l'arrivo di Marino. Il resto è storia recente. Al momento, il Bari occupa il sedicesimo posto della classifica di Serie B a quota trentacinque punti. Uno score frutto di sette successi, quattordici pareggi e dodici sconfitte, con trentadue gol all'attivo e quarantadue reti subite in trentatré partite. Dunque, la scelta di esonerare Iachini.