Bari, è fatta per il passaggio di De Risio al Pescara. Polito lo aveva annunciato…

Il Bari manda in prestito al Pescara Carlo De Risio, ex difensore di Benevento e Catanzaro

Come lo stesso Ciro Polito , direttore sportivo del Calcio Bari , aveva confermato durante una diretta trasmessa sui canali social de "La Casa di C" (LEGGI QUI) , il trasferimento sta per conlcudersi: Carlo De Risio sta per diventare un calciatore del Pescara . Il difensore veneto classe 1991 passerà al club abruzzese con la formula del prestito .

Per l'ex Catanzaro e Benevento c'è ancora il contratto che lo lega al club pugliese fino al 30 giugno 2022, con il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B dei "galletti". De Risio si preparerà dunque a cambiare girone della Serie C, passando dalla divisione C alla B.