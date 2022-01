Bari, D’Urbano: “Uno dei migliori gruppi mai allenati. Ora un nuovo campionato”

Il Bari è tornato ad allenarsi. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal Prof. Giorgio D'Urbano, uno dei membri dello staff tecnico biancorosso

Il Bari ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta per le festività natalizie ed in vista della ripresa del campionato, sotto l'attenta supervisione dello staff tecnico e in particolare del Prof. Giorgio D'Urbano: "La squadra è finalmente tornata al lavoro - ha dichiarato lo stesso ai microfoni ufficiali del club biancorosso -. In questa prima parte in maniera individuale fino a che non avremo la possibilità di lavorare in sicurezza in modalità collettiva.Durante la pausa i ragazzi non hanno smesso di allenarsi, seguendo un programma dettagliato che gli abbiamo consegnato assieme ad attrezzi ed elastici per lavorare sulla forza. Attraverso un’applicazione abbiamo potuto seguire il lavoro metabolico svolto", le sue parole.