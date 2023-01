Bari, Di Cesare: “Serie A? Un sogno, ma piedi per terra. Cheddira non andrà via”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Bari, prossimo avversario del Palermo

"Con il Parma abbiamo fatto una grande partita, in attacco siamo stati molto bravi. E' un onore aver incontrato Buffon". Lo ha detto Valerio Di Cesare, intervistato ai microfoni di "Radio Bari". Diversi i temi trattati dal capitano del Bari, prossimo avversario in campionato del Palermo: dagli obiettivi della squadra allenata da Michele Mignani, reduce dalla vittoria conquistata contro il Parma, al futuro di Walid Cheddira. Ma non solo...

"Ceter titolare? Non me lo aspettavo, sono contento per lui perché, lasciati alle spalle i problemi, può essere molto utile. La Serie A con il Bari sarebbe un sogno, sarei disposto a tutto. Dobbiamo stare calmi. Godiamoci il momento, ma restiamo con i piedi per terra. Bisogna ricordare da dove veniamo e continuare a lavorare", le sue parole.

"Cheddira è un ragazzo che può e deve continuare a migliorare, deve essere più cinico sotto porta. Non credo proprio che andrà via, è concentrato sul Bari. Mazzotta sta dimostrando il suo valore, è un giocatore importante per la Serie B. Io non volevo finire la mia carriera con l’infortunio, all’inizio è stata dura ma passo dopo passo ho preso consapevolezza di poter tornare ad un buon livello. Ho voluto dimostrare a me stesso di poter continuare a giocare in questa categoria", ha concluso Di Cesare.