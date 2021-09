Bari, D’Errico: “Siamo destinati a dominare la scena, Mignani un martello”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Bari, approdato alla corte di Mignani nel corso della sessione estiva di calciomercato

"A Monza qualcosa si era rotto ed è stato giusto dividersi: dopo 6 anni avrei cambiato solo per un progetto importante e per una piazza importante e per questo ho scelto Bari". Lo ha detto Andrea D’Errico. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Bari, approdato alla corte di Mignani a titolo definitivo dal Monza: dagli obiettivi della compagine pugliese, al suo ruolo. Ma non solo... "Antenucci? E' un professionista esemplare così come Di Cesare. Coloro che c’erano lo scorso anno hanno sofferto molto per non aver raggiunto l’obiettivo, ma non è mai troppo tardi. Ed in questa stagione siamo partiti di slancio".