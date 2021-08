Bari, D’Errico si presenta: “Girone C il più tosto, voglio giocare per vincere”

L'ormai ex capitano del Monza è stato presentato ufficialmente dal Bari in conferenza stampa

"Io voglio sempre giocare per vincere. Ho interrotto il rapporto col Monza per sposare un progetto importante con le stesse ambizioni della società che ho lasciato. Avrei lasciato Monza solo per Bari. Voglio riprovare a fare la scalata che ho fatto col Monza, vorrei legarmi il più possibile, non mi piace cambiare ogni anno. Negli ultimi 3-4 anni ho fatto la mezz'ala. Mi piace prender palla, giocare coi compagni, mi piace puntare l'uomo. Il mio ruolo ideale? Sono partito esterno d'attacco, poi a Monza mi hanno trasformato mezz'ala. Ho imparato la fase difensiva. Mezz'ala e trequartista i ruoli che posso fare. Mezzala mi piace di più, ma nell'emergenza posso giocare anche trequartista. I tifosi? Noi contiamo di vederli già da sabato allo stadio.Il Girone C è il più tosto secondo me. Come si vince? Con l'equilibrio. Senza di quello non si va avanti. Quando ho vinto a Monza è perché c'è stato equilibrio sia nelle sconfitte che nelle vittorie".