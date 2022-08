Bari, D’Errico in uscita? Possibile cessione per far spazio in mediana. Le ultime

Il Bari deve fare spazio in mediana viste le molteplici entrate nel reparto. Il nome più vicino ad una possibile cessione sarebbe quello di D'Errico . Pilastro del Bari di Michele Mignani che ha conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione, la mezzala classe '92 potrebbe presto lasciare il club pugliese. Gli acquisti di di Folorunsho , Bellomo , Mallamo , Benedetti e un nuovo possibile colpo in mezzo al campo starebbero facendo vacillare la centralità nel progetto di D'Errico, che potrebbe a sorpresa lasciare il Bari.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno- Puglia, D'Errico avrebbe diverse proposte sia in Serie B che in C, campionato quest'ultimo nel quale la passata stagione ha dimostrato di poter rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per quantità e qualità delle prestazioni. Un futuro ancora incerto, un rebus per il Bari, che dopo diverse entrate deve adesso fare i conti con qualche possibile uscita, e la situazione di D'Errico, per diversi aspetti, fa gola al club di De Laurentiis anche in quest'ottica.