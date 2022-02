Bari, D’Errico: “Gol fantasma? Palla dentro 2 volte. Vittoria importante, a Foggia…”

Il Bari torna al successo tra le mura amiche del "San Nicola" dopo due mesi. Andrea D'Errico torna a parlare del suo "gol fantasma", non assegnato dal direttore di gara, nel match tra Bari e AZ Picerno, recupero della 22ª giornata di Serie C

Il Bari di Michele Mignani torna a vincere tra le mura amiche del "San Nicola" grazie all'1-0 maturato nel match interno contro l' AZ Picerno , ritrovando così il successointerno dopo ben due mesi dall'ultimo sussulto casalingo, nel 2-0 contro il Potenza del 22 dicembre scorso. A commentare la gara contro la compagine allenata da Leonardo Colucci , il centrocampista della formazione pugliese, Andrea D'Errico , che ai microfoni di RadioBari torna sul successo di misura contro la squadra lucana e sull'azione del "gol non gol" non assegnato al Bari .

"Il mio goal fantasma? La palla era entrata due volte. Mi spiace, perché ci avrebbe evitato venti minuti di fatica. Invece il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Ho faticato un po’ dopo la sosta, ma ora mi sento bene e devo continuare così. Sappiamo che gli avversari, al San Nicola, si chiudono e ripartono. Se non prendiamo gol, poi una rete la troviamo sempre. Dobbiamo tenere conto di questo principio. Rimproveri? Ogni tanto, esco fuori dai binari caratterialmente. Ringrazio Mignani e Polito per avermi rimproverato, spesso mi innervosisco contro squadre chiuse. Preferisco giocare mezzala che trequartista. Questa comunque è una vittoria importantissima, frutto di una prestazione convincente. Dobbiamo essere più cinici e chiudere le partite prima. Ora pensiamo al Foggia, sabato sarà un’altra battaglia”.