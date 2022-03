Bari, D’Errico: “Catanzaro? Poco pericoloso. La rete più bella della mia carriera”

Andrea D'Errico, centrocampista del Bari, ha parlato ai microfoni di Radiobari, affrontando diversi argomenti, tra cui il gol siglato da lui stesso contro il Catanzaro

Andrea D'Errico , centrocampista offensivo della capolista Bari , ha parlato ai microfoni di RadioBari nella giornata di oggi, a proposito della fondamentale vittoria contro il Catanzaro secondo in classifica e sul suo gol dal peso specifico non indifferente. Ecco le sue dichiarazioni:

"Devo rivedere il gol, ma la sensazione è che ho fatto il gol più bello della mia carriera, e spero il più importante. Vale sei punti. Potevamo fare più di due gol, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla. Loro oltre il gol non ci hanno mai impensierito. Anzi forse sul tiro di Vandeputte, dove Polverino è stato straordinario. Voglio fargli i complimenti: se lo merita, si è sempre allenato bene e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Dedico il gol alla mia compagna perchè aspettiamo un bimbo o una bimba. Ancora non lo so, lo sa mia mamma, lo scopriremo a fine mese"