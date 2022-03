Bari, D’Errico: “B vicina, ma vietato sottovalutare la Fidelis Andria”

Le parole del fantasista del Bari, Andrea D'Errico, in vista della delicata sfida contro la Fidelis Andria

Mediagol ⚽️

Il Bari vede la Serie B. Potrebbe essere il derby contro la Fidelis Andria, infatti, il giorno giusto per raggiungere la matematica promozione per i galletti. Lo sa bene il fantasista biancorosso Andrea D'Errico, intervenuto all'interno della trasmissione ‘Buongiorno Bari – Sport’ in onda su Telebari e Radiobari.

“Non vediamo l’ora di gioire, sappiamo che il traguardo è vicino. Ci stiamo preparando bene. Sapremo il risultato del Catanzaro ma scenderemo in campo come sempre per vincere. Se la matematica promozione non arriverà domenica ci saranno comunque le prossime. Il lavoro ha sempre pagato per questo siamo tranquilli. Ora è arrivato il momento di raccogliere i frutti di questa lunga e difficile stagione”.

Sulla nuova maglia che i Galletti indosseranno nel derby contro la Fidelis Andria: “La nuova maglia è davvero stupenda, è stata apprezzata da tutti in squadra. Li affronteremo come se fosse la seconda in classifica, non sottovalutiamo nessuno”.

Sull'affetto dei tifosi: “Avverto la passione dei tifosi quando mi fermano per strada. Sono entrato in piccola parte nel loro cuore e questo è molto importante per un calciatore. Mi rende molto felice. Con il Monza la storia è più o meno simile con questa qui a Bari anche se lì sono partito dalla D e a loro la B mancava da 19 anni. Però si tratta sempre di una storia in costruzione”.

Infine, due battute sul ko dell'Italia contro la Macedonia del Nord: “C’è tanta delusione, per la seconda volta consecutiva da nazione non parteciperemo ai Mondiali. Ricordiamoci però che questi ragazzi solo 6 mesi fa hanno fatto l’impresa vincendo gli Europei. Deve rimanere anche questo negli occhi della gente. Sinceramente mi aspettavo la qualificazione come tutti, ma sono convinto che ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto”.