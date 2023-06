Bari, DeLa cede? Rivera: “Lo riporto in A e in panchina ci vado io”

“Contatti coi De Laurentiis? Preferisco non dire altro ma potrò farlo entro la fine del mese. Il mio ruolo sarà l’allenatore o comunque un ruolo tecnico - ha spiegato la leggenda del Milan -. Non ho mai allenato ma penso di sapere come si fa e quando giocavo lo facevo in campo. L’età non conta in questo settore, conta il talento, l’intuizione e l’esperienza. Non vado a giocare in campo, sono altri che giocano per me. Obiettivo della nuova avventura? Portare la squadra dalla Serie B alla Serie A ma anche formare calciatori. Il mio calcio sarebbe molto offensivo. Il Bari col Cagliari doveva giocare come l’andata, non solo in difesa ma anche in attacco”.