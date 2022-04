Bari, Decaro: “Tornati nel calcio che conta, ma il meglio deve ancora venire”

Le parole del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo l'aritmetica promozione in Serie B centrata dal Bari

"Era l’estate del 2018. Il Bari era fallito e non sapevamo nemmeno se saremmo ripartiti dalla serie D. Eppure, in un pomeriggio afoso, ci ritrovammo in tanti nella curva nord dello Stadio della Vittoria. Ci guardammo negli occhi e ci facemmo una promessa: quella non sarebbe stata la fine del Bari, ma l’inizio di un nuovo cammino. Oggi (ier NdR) festeggiamo, perché dopo 4 anni siamo tornati nel calcio che conta, con sacrificio e passione. Ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Il cammino continua. Il meglio deve ancora venire".