Bari, De Risio: “La mia sul Palermo, sarà una bella partita. Daremo il massimo”

Un giorno e sarà Bari-Palermo.

“Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli che dobbiamo ripartire dopo Avellino, e vogliamo farlo subito”. Lo ha detto Carlo De Risio. Il calciatore del Bari, intervenuto ai microfoni di ‘RadioBari’, si è espresso in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “San Nicola”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo dare tutto in queste partite che ci sono rimaste, e sperare di vincere già domenica. Il periodo non è positivissimo, ma ci dobbiamo credere: dobbiamo compattarci, perché abbiamo dimostrato che se facciamo la nostra partita possiamo giocarcela con chiunque. Il Palermo? Gioca bene a calcio, l’abbiamo visto anche all’andata: sarà una bella partita. I tifosi? Dispiace non vedere lo stadio pieno, e che non ci sia il loro supporto”, ha concluso.

La compagine pugliese, dunque, si appresta ad affrontare gli uomini di Giacomo Filippi dopo il pareggio per 1-1 maturato nel girone d’andata fra le mura del “Renzo Barbera”. Il Bari tornerà in campo dopo la sconfitta patita lo scorso weekend sul campo dell’Avellino. Un ennesimo passo falso che non è certamente passato inosservato.