Bari, De Laurentis: “Vissute emozioni grandi, rimasti uniti. Catanzaro un crocevia”

Le parole del presidente biancorosso rispetto alla stagione che, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, dovrebbe consacrare la promozione diretta del Bari in Serie B

Ne è consapevole lo stesso De Laurentiis, che ai microfoni di Telebari Social Night ha effettuato un bilancio complessivo del campionato biancorosso. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Abbiamo vissuto momenti difficili tra infortuni e stanchezza per le tante partite ravvicinate. Il gruppo è rimasto unito e compatto di fronte a queste emergenze. Si è verificata quella lucidità che avevamo tanto invocato con Mignani e Polito e che ci ha aiutato a restare uniti così come accaduto nella partita con la Vibonese. Una gara che non era assolutamente da sottovalutare nonostante il divario in classifica. Abbiamo vissuto emozioni incredibili, anche a Catanzaro in trasferta. È stato forse il crocevia stagionale più importante per noi. Sono cose che porterò dentro per sempre. Vorrei che il pubblico incitasse i nostri calciatori e che possano essere sempre più numerosi al San Nicola. Questa squadra lo merita, non ha mai mollato ed è sempre stata in testa in una categoria difficile dove non si può dar nulla per scontato”.