Bari, De Laurentiis: “Un altro anno in C? Non voglio neanche pensarci. A gennaio rinforzeremo la rosa”

Parola a Luigi De Laurentiis.

Conquistare la promozione in Serie B senza se e senza ma: è questo l’obiettivo, già noto, del Bari: reduce dalla vittoria contro la Paganese, il terzo in altrettante giornate, che rilancia le ambizioni del club pugliese volato al secondo posto in classifica. Un obiettivo che, come confermato dal numero uno del club ai microfoni di “RadioBari”, non può rischiare di non essere centrato.

“Dopo la delusione della scorsa stagione, quest’anno siamo ancora più concentrati e motivati. Al momento il distacco dalla vetta c’è, anche al netto della partita in meno giocata, ma questo ci fa affrontare ogni gara come una finale. Non voglio neanche pensare di fare un altro anno in C, sarebbe durissimo anche dal punto di vista psicologico e per questo a gennaio faremo delle operazioni per correggere qualcosa”.

De Laurentiis, come riporta Tuttobari.com, si sofferma poi sull’assenza di pubblico negli stadi: “Quello che mi manca è il pubblico, se dovessi chiedere qualcosa per Natale sarebbe quello di riavere il calore umano e il tifo dei nostri sostenitori perché vedere le partite così è davvero difficile. TV? La palla è alla lega, ma è passato un altro mese e non ci sono aggiornamenti sul possibile accordo con Sky”.