Bari, De Laurentiis: “Siamo un famiglia, contro il Modena ho visto 11 guerrieri”

Prosegue più che positivamente il cammino del Bari in Serie B , attualmente al terzo posto e distante solamente tre punti dalla Reggina seconda. Inizio sorprendente per una neopromossa, la compagine di Michele Mignani punta subito al doppio salto di categoria dopo cinque anni di assenza. A margine dell'ultima gara vinta contro il Modena , il patron dei galletti Luigi De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Questi sono i miei ragazzi, questa è la mia squadra. Noi conosciamo la qualità delle persone che lavorano al Bari, vedere un gruppo così coeso e compatto mi rende veramente orgoglioso. Il Bari è una famiglia e questa è il valore più importante che abbiamo, così come la soddisfazione più grande. Col Modena ho visto 11 guerrieri in campo, che hanno dentro la voglia di vincere e l'hanno dimostrato fino in fondo".