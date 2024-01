Bari, De Laurentiis: “Playoff alla portata. Pronti a rinforzare la rosa, Puscas…”

CALCIOMERCATO -"Stiamo cercando di operare in tempi strettissimi, abbiamo salutato Frabotta e abbiamo qualche altro giocatore in uscita. In entrata senza ombra di dubbio arriverà un attaccante. Si faceva il nome di Puscas, ma finché non si hanno le carte firmate non c'è nulla da certificare. Ma stiamo operando per rinforzare la rosa. Le mancanze si fanno sentire, come Menez, Diaw e Maiello: se ci fossero stati per tutto il campionato, forse avremmo avuto qualche punto in più. I playoff sono ancora alla portata, mi auguro di costruire una squadra per affrontare un campionato diverso. Spero sia un crescendo da qui in avanti", ha concluso De Laurentiis.