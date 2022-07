Bari, De Laurentiis: “Nome ad effetto? Ci stiamo lavorando. Abbiamo un obiettivo”

"Vediamo che succede con il mercato. Il calcio è imprevedibile, ci sono squadre che hanno speso moltissimo". Lo ha detto Luigi De Laurentiis durante l'evento Helbiz, organizzato al Westin Palace di Milano. Diversi i temi trattati dal presidente del Bari : dai possibili colpi di mercato in entrata, agli obiettivi della squadra di Michele Mignani in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie B . Ma non solo...

"Nome ad effetto? Ci stiamo lavorando, se l'avessimo... Ci presenteremo in un campionato in cui potremmo avere la tranquillità di sfidarci e lottare con club importanti. Capire in questo primo anno cosa accadrà e vedere se in corso d'opera serviranno aggiustamenti. Siamo preparati e consapevoli che sarà un torneo difficile: ci sono persone che hanno l'esperienza in B, ma questo non significa che sarà facile, anche se voglio battermi ad armi pari con tutte per costruire un torneo importante per tutti i tifosi. Anzi, sono molto felice di poter girare l'Italia più degli anni scorsi. Bari ha tifosi sparsi in tutta Italia e sarà bello trovarli fuori dalla Puglia", le sue parole, riportate da "TuttoMercatoWeb".