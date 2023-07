Bari, De Laurentiis: “Mignani uomo forte. Mercato? Menez una star, obiettivi…”

Dal mercato, agli obiettivi al rapporto con Michele Mignani . Diversi i temi toccati da Luigi De Laurentiis , presidente del Bari , intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Roccaraso. In primis la questione allenatore: nella giornata di oggi, è stato resto noto il rinnovo di Mignani per un altro anno:

"Con Mignani abbiamo prolungato il contratto, abbiamo iniziato questo percorso insieme due anni fa e devo dire che quando ci siamo sentiti nel primo giorno di lavoro di quest’anno c’è stata grande felicità nel ritrovarci. È bello oggi conoscerci meglio come uomini e come ambizione sportiva. Affrontare il secondo anno di B con un allenatore che conosce il gruppo e ha voglia di affermarsi è un vantaggio. Ci saranno tante aspettative ma Mignani è un uomo forte e saprà rispondere presente".