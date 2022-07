Bari, De Laurentiis: “Con Palermo, Parma e Genoa, Serie B competitiva. Obiettivi…”

Dopo la festa promozione, raggiunta con la vittoria del girone C di Serie C , il Bari si prepara ad un'intensa stagione in cadetteria dopo quattro anni di assenza. Direttamente dal ritiro di Roccaraso, il presidente dei galletti Luigi D e Laurentiis , ha fatto il punto sulla sessione estiva di calciomercato e sulla scelta della conferma del Ds, Ciro Polito . Di seguito le dichiarazioni del patron ai microfoni di Sky Sport:

"Dobbiamo stare in B a testa alta, siamo dei novizi e dobbiamo essere preparati. I giocatori sono molto eccitati dalla possibilità di affrontare una Serie B così forte. Mercato? Sarà diverso dall'anno scorso quando abbiamo aggiunto sei giocatori nell'ultimo giorno di trattative. Polito e il rinnovo di contratto? È l'uomo giusto. Con lui mi trovo bene, siamo una squadra compatta e la pensiamo allo stesso modo in tutti i punti. In un gruppo di lavoro l'umanità è fondamentale. Parleremo anche di questo. Un extra budget? Faremo gli sforzi necessari. Anche quest'anno non saremo in attivo e questo per l'azienda è un problema ma ci faremo trovare pronti. Obiettivi? Il primo obiettivo, e l'ho già detto, è restare in Serie B. Per un gruppo nuovo affrontare un campionato nuovo è sempre una mission importante. Il Bari è il Bari, non si discute, ma si affaccia a una Serie B stracompetitiva. Penso al Palermo, al Parma, al Genoa, a tante squadre che hanno possibilità economiche molto importanti e superiori alla media della categoria"