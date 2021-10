Bari, De Laurentiis: “Che emozione, squadra di uomini veri. Tifosi da pelle d’oca”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Bari Luigi De Laurentiis dopo la vittoria conquistata contro il Monopoli

"Sento ancora le gambe che tremano dalla tensione, mi trema anche la voce, dopo tante difficoltà stiamo iniziando a costruire un percorso che deve andare avanti in questo modo". Lo ha detto Luigi De Laurentiis, intervistato ai microfoni di Radio Bari. Diversi i temi trattati dal presidente del Bari dopo la vittoria conquistata ai danni del Monopoli in occasione della gara valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C. Un successo che permette agli uomini di Mignani di consolidare il primo posto in classifica. "Ci abbiamo messo tanta fatica e sono contento per la piazza, per il Bari, per questi tre anni così difficili e questi ultimi due con il Covid e lo stadio vuoto. Dopo tante delusioni sono emozioni forti", le sue parole.