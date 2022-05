Bari, De Laurentiis: “Cedere il club? Rispondo così. Mantenere la B un traguardo”

Gli obiettivi del club, il futuro della società e non solo: le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Bari

"Si può partire bene e finire in zona retrocessione senza accorgersene. Quest'anno c'erano squadre che hanno speso il doppio e il triplo rispetto a chi è stato promosso in Serie A. Eviterei di fasciarmi la testa, direi ai tifosi di stare tranquilli: il Bari non ha alcuna intenzione di retrocedere". Lo ha detto Luigi De Laurentiis, intervistato ai microfoni de "L'Edicola del Sud". Fra i temi trattati dal presidente del Bari neopromosso in Serie B anche le ambizioni del club pugliese in vista della prossima stagione. Ma non solo... "Il tifoso deve pensare che già riuscire ad affrontare una B da protagonisti, quindi mantenendo la categoria, sarebbe un traguardo. Affrontare un primo anno di B non è facile per nessuno. Quello che si deve augurare il tifoso è che questa prima stagione venga costruita in modo che il Bari riesca a restare in B, poi le sorprese non mancano", le sue parole.