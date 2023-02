Bari-Cosenza, probabili formazioni: out Florenzi e Folorunsho, ok Botta

Il ventiquattresimo turno di Serie B si chiuderà oggi, 12 febbraio, con il posticipo del "San Nicola" tra Bari e Cosenza in programma alle 16:15. Galletti reduci dalla pirotecnica vittoria per 3-4 in casa della Spal , i calabresi fanalino di coda non perdono da due gare.

La compagine di Michele Mignani è tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive, maturate contro Perugia e Palermo . Quinto posto e trentasei punti per il Bari , che in caso di vittoria aggancerebbe Sudtirol e Reggina al terzo posto, entrambi a quattro lunghezze dalla seconda posizione occupata dal Genoa . Il tecnico biancorosso dovrà fare a meno di Michel Folorunsho infortunato, autore finora di sei gol in 21 presenze. Al suo posto pronto Ruben Botta nel tridente offensivo.

Nonostante l'ultimo posto in classifica, il Cosenza è apparso in ripresa nelle ultime due gare in cui ha collezionato un pareggio contro la Ternana e una vittoria in casa contro il Parma. Numeri da profondo rosso però per gli uomini di Viali, al momento il peggior attacco e la peggior difesa dell'intero torneo di Serie B. La classifica corta però da speranza ai rossoblu, distanti solamente dalla zona playout. Non prenderanno parte alla trasferta in Puglia gli infortunati Florenzi, La Vardera e Kornvig. Scalpita il nuovo arrivato Zarate per una maglia da titolare.